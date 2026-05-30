ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』が、米国でシリーズ史上＆2026年最高のオープニング興行収入を記録する見込みであることがわかった。米が報じている。 人気シリーズ『トイ・ストーリー』の最新作となる本作は、アメリカでは2026年6月19日に公開予定。ファン待望のお披露目までいよいよ3週間となった今、週末3日間の興行収入は1億5,000万ドルと予測されている