ニコラス・ケイジが、サム・ライミ監督による映画『スパイダーマン』（2002）で、ノーマン・オズボーン／グリーン・ゴブリン役のオファーを断っていたことを明かした。米のインタビューで語っている。 ケイジといえば、ハリウッド屈指のコミックファンとして知られる俳優のひとり。自身の芸名“ケイジ”はマーベル・コミックのヒーロー、ルーク・ケイジに由来する