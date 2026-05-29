トム・ホランドが、スパイダーマン役の未来について語っている。ピーター・パーカーの物語を続けるだけでなく、いつか別のスパイダー・ヒーローへとバトンを渡すことにも前向きなようだ。 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーター・パーカー／スパイダーマン役に復帰するホランドは、英のインタビューで今後の