トム・ホランドが、スパイダーマン役の未来について語っている。ピーター・パーカーの物語を続けるだけでなく、いつか別のスパイダー・ヒーローへとバトンを渡すことにも前向きなようだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーター・パーカー／スパイダーマン役に復帰するホランドは、英のインタビューで今後のスパイダーマン映画について言及。「次に続く誰か、それがマイルス・モラレスであれ、スパイダーグウェンであれ、スパイダーウーマンであれ、そういう次の章を準備する一員になれたらうれしいです」と世代交代を示唆するように語った。

ホランドは「それがどんな形になるのかはわかりません」としながらも、「もしダウニーにしてもらったことを僕もできるなら、夕日に向かってスイングしながら去ることにも、とても満足できると思います」と続けている。

ダウニーとは、もちろんマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）でトニー・スターク／アイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jr.のこと。ホランド版ピーターは『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）でMCUに初登場し、『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）ではトニーとの師弟関係を通じて、ヒーローとしての第一歩を踏み出した。その後トニーは『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で退場し、以来ピーターは亡き師匠の面影を追いながら、唯一無二のヒーロー像を確立していく。ホランドは、自分がかつて導かれたように、今度は自分が次世代のスパイダー・ヒーローを導く立場になることを望んでいるようだ。

発言の中で特に気になるのは、マイルス・モラレス、スパイダーグウェン、スパイダーウーマンという具体的な名前が挙がっていることだろう。

マイルス・モラレスは、アニメ映画『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）および『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）で一躍人気を高めた、もうひとりのスパイダーマン。MCUでは『スパイダーマン：ホームカミング』に登場したアーロン・デイヴィスが「甥」の存在をほのめかしており、ファンの間では長らくキャラクターでもある。

また、スパイダーグウェンことグウェン・ステイシーも『スパイダーバース』シリーズで広く知られる存在となった。『ブランド・ニュー・デイ』にはセイディー・シンクの出演が決定しており、演じる役柄は明らかにされていないことから、一部ではもささやかれている。

さらに、スパイダーウーマンについても、過去にはソニー・ピクチャーズで単独映画企画が進行していると。こちらもその後の具体的な進展は明らかになっていないが、スパイダーマン関連キャラクターの広がりを考えるうえで、ホランドの発言は興味深い。

ホランドはかつて、で「80歳になってもスパイダーマンを演じたい」と語っていたこともある。あの頃のホランドは、ピーター・パーカーという役を生涯の相棒のように語っていた。そこから年月を経て、今度は「次の誰か」を見据えるようになったこと自体が、ホランド版スパイダーマンの歩みの長さを物語っている。

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のラストで、ピーターは世界中の人々から自分の存在を忘れられ、ひとりでスパイダーマンとして生きていく道を選んだ。次回作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、その先にある新たな始まりを描く作品になるとみられる。2026年7月31日に日米同時公開予定だ。

Source: