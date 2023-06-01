5月31日に迫る新潟県知事選挙。様々な問題が山積する中で争点の一つとなるのが人口減少問題です。暮らしたくなる新潟には何が必要なのか。Uターン経験者が語った思いとともに3人の候補者の訴えに迫ります。 ■若者・女性の人口流出顕著な新潟 新潟市中央区にある複合施設『上古町の百年長屋SAN』。 カフェやレンタルスペースなどが入るこの施設で店の運営を行っているのが、地元新潟市出身の金澤李花子さんです。