ピーチ・アビエーションは、冬スケジュール期間中の国際線8路線の航空券の販売を、5月27日午後4時から開始した。販売対象路線は東京/成田・東京/羽田・沖縄/那覇〜台北/桃園線、名古屋/中部〜ソウル/金浦線、大阪/関西〜ソウル/仁川・ソウル/金浦・台北/桃園・香港線の8路線。対象期間は10月25日から2027年3月27日まで。その他の路線は準備が整い次第、順次販売を開始する。