元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自分の名前の最後についていたら、カッコいいと思うアルファベット１文字について熱く語る一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、令和の高校生に聞いた「名前の最後についていたらカッコいいなと思うアルファベットランキング」で１位・Ｘ、２位・Ｚ、３位