◇交流戦日本ハム4―0阪神（2026年5月26日甲子園）3度目は逃さない。日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が0―0の6回1死から、阪神・西勇の初球スライダーをバックスクリーンへと運んだ。「ヒロミ（伊藤）がいいピッチングを続けているので、何としても先制点が欲しいと思っていた。仕留められて良かったよ」この日3度目の打席で、均衡を破る先制の9号ソロ。敵地・甲子園がどよめく中で昨季、パ・リーグに2冠