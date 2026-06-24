4月に体調不良のため、当面の間、休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀。そんな日村の近況が明らかになり、注目を集めている。発端となったのは、6月22日の、北海道帯広市にあるホルモン焼き店『アダチホルモン』のInstagramの投稿。同店は《まさかの事件です先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました》とつづり、日村が来店したことを報告したのだ。「店の投稿によれば、6