【ベルリン共同】ドイツのプリーン教育相は24日、13歳未満の子どもの交流サイト（SNS）の利用を制限する考えを表明した。デジタル空間における青少年の保護に関する専門家委員会が同日公表した答申を支持した。専門家委は学習の妨げになるとして、学校におけるスマートフォンなどの私的使用を7年生（12〜13歳）以下の学年で禁じることも提案した。まずは欧州連合（EU）での規制導入を目指し、進展が見られない場合には国内法を