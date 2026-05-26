誰にでも利き手や利き足があるように、目にも利き目がある。 それを有効活用してパットの精度を高めよう。 深堀圭一郎がパットの極意を解説する。 ”利き目”でストロークを作る 利き目を意識すれば体がブレずに正確に打てる！ 頃の練習はもちろん本番でも片目を閉じて利き目だけで打つことがあるという深堀。 悩んでいる人は練習で一度試してみよう。 利き目によってボールへの目線や頭の残し