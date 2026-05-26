効き目を意識するだけでパットが上手くなる！男子プロが解説

誰にでも利き手や利き足があるように、目にも利き目がある。

それを有効活用してパットの精度を高めよう。

深堀圭一郎がパットの極意を解説する。

”利き目”でストロークを作る

利き目を意識すれば体がブレずに正確に打てる！

頃の練習はもちろん本番でも片目を閉じて利き目だけで打つことがあるという深堀。

悩んでいる人は練習で一度試してみよう。

利き目によってボールへの目線や頭の残し方を変える

ボールを両目で見るよりも、”利き目”でしっかり見たほうが打ち方が明確になり、ストロークが安定。ヘッドアップやスエーなどのミスも防げると深堀圭一郎はいう。

「利き目が右の人は、ほんの少しですが、アドレスでボールを右斜め上から見ています。この斜めの目線をキープし、インパクト後は右目が下になるように顔の向きを変えます。こうして右目で打球を追いかけると、頭が早く上がったり体が流れたりしません。反対に利き目が左の人は、ボールへの目線を垂直にしましょう。打球を追いかけずにボールがあったところを見続けたほうが、頭が残しやすく、より正確に打てますよ」

【Point1】利き目が「右」の人は斜めの目線をキープ

私の利き目は右です

利き目が右なら、左目を閉じる、左手でふさぐといった方法で右目だけでボールを見ると、斜めの目線が明確になる。本番では左目を開くが、右目の目線を強く意識することがコツ。

インパクト後は、右目が下（左目が上）になるように顔の向きを変えると、ストロークがよりスムーズになる。

利き目でボールをしっかり見る

自分の利き目を理解して、それに適したストロークを作ることが重要。目線をキープすれば軸が安定しミスが防げる。

【Point2】利き目が「左」の人は垂直な目線で頭を残す

右目をふさぐ

利き目が左なら、右目を閉じるかふさいで、左目だけでボールを見る。ボール位置が左足寄りなら目線は垂直、真ん中ならやや左斜め上からの目線になる。いずれにしても、このときの目線をキープすることが大切。

利き目が左の人は、間接視野によって打球が見えるため、顔の向きを変えずに頭を残したほうが精度がよくなる。

いかがでしたか。深堀プロのパット術をぜひ参考にしてください！

レッスン＝深堀圭一郎

●ふかぼり・けいいちろう／1968年生まれ、東京都出身。173㎝、68㎏。03年に日本オープンを制するなどレギュラーツアー8勝。ツアー屈指の理論派として多方面で活躍中。ラテール・エンタプライズ所属。

構成＝小山俊正

写真＝圓岡紀夫

取材トーナメント＝日本プロゴルフシニア 住友商事・サミットカップ