【モデルプレス＝2026/05/26】女優の比嘉愛未が、7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時〜）で主演を務めることが決定した。【写真】比嘉愛未、浅利陽介との“コード・ブルー夫婦”ショット公開◆比嘉愛未、日本テレビ系GP帯ドラマ初主演決定本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くた