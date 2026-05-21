20日、米アンドルーズ統合基地でエアフォースワンに乗り込もうとするトランプ大統領/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領が現在追い求めているのは、政権転覆をもたらすような勝利をキューバで収めることに他ならない。イランではそれを果たせなかった。とはいえ、すでに手一杯の状態にある米軍をさらなる行動に向かわせるのは、政治的にも軍事的にも大きなリスクを伴うだろう。米国政府が94歳のキューバの