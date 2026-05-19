会社概要：世界最大級のチップメーカーが主要顧客 ラム・リサーチ［LRCX］は、エッチングと成膜に特化したウェハ製造装置メーカーです。エッチングとは、ウェハ製造において、化学薬品やガス、プラズマを用いて不要な部分を除去して微細な回路パターン（配線）を形成する工程です。一方、成膜とはシリコンウェハ上に特定の機能を持つ薄い膜を形成する工程です。 同社はこのチップの性能を決