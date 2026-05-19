【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,686.12 △159.95（5/18）NASDAQ：26,090.73 ▼134.41（5/18） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。世界的な金利上昇が一服し、トランプ大統領が19日に予定されていたイランへの攻撃をとりやめると発表したものの、市場は方向感を失う展開となりました。ダウ平均は45ドル安の49,481ドルで取引を開始しました。寄付き直後に上昇に転じ、日本