俳優の山下智久さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『正直不動産』出演メンバーとの集合ショットを披露しました。【写真】山下智久、映画『正直不動産』集合ショット!「塩とキャラメルどっち派か教えてほしい 」山下さんは「ポップコーンってとまらない。笑 大好きメンバー」とつづり、1枚の写真を投稿。自身が主演を務める人気漫画の実写化映画『正直不動産』の出演メンバーとポップコーンバケットを手に、エレベー