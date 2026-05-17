「わかる！」「私も」山下智久のポストに共感の声！ 『正直不動産』集合ショットに「か、か、かわちすぎる」
「わかる！」「私も」山下智久のポストに共感の声！ 『正直不動産』集合ショットに「か、か、かわちすぎる」
俳優の山下智久さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『正直不動産』出演メンバーとの集合ショットを披露しました。
【写真】山下智久、映画『正直不動産』集合ショット!
「塩とキャラメルどっち派か教えてほしい 」山下さんは「ポップコーンってとまらない。笑 大好きメンバー」とつづり、1枚の写真を投稿。自身が主演を務める人気漫画の実写化映画『正直不動産』の出演メンバーとポップコーンバケットを手に、エレベーターの中で撮影したと思われる集合ショットを披露しています。山下さんは黒いトップス姿でピースポーズ。
この投稿にコメントでは「山Pめちゃかっこいいです！」「塩とキャラメルどっち派か教えてほしい 」「わかる！ 私も止まらない」「良い写真すぎるー」「みんなめちゃくちゃ楽しそう」「か、か、かわちすぎる山Pと愉快な仲間たち」「仲の良さが本当に伝わる1枚」などの声が寄せられています。
15日から公開の映画『正直不動産』山下さんは、15日から公開の映画『正直不動産』の東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた公開初日舞台挨拶に登壇。その際に撮影された、福原遥さんや市原隼人さん、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍さんら共演者たちとの集合ショットを公開したようです。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
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