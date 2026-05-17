お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（54）が17日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの南明奈の誕生日を報告した。15日に37歳の誕生日を迎えた南。濱口は「恒例のサーティワンでお祝い#お誕生日おめでとう」とアイスケーキを手に寄り添う夫婦ショットを公開した。これにファンからは南への祝福のメッセージと共に「アッキーナ、いつまでも可愛い」「お二人とも幸せそうで」「優しい気持ちで見ていられます」などの声