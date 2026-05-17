映画『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅だち』、『シカゴ』などで知られるリチャード・ギア。34歳年下の妻のアレハンドラ・シルバが母の日にインスタグラムを更新し、リチャードと子どもたちが写る家族写真を公開した。【写真】リチャード・ギアの34歳年下妻アレハンドラ・シルバのセルフィーアレハンドラは「世界中の母親、祖母、姉妹、娘、そして友人、時に目には見えない形で世界を支える女性の皆さま、母の日おめでと