Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが出演するＧｏｏｇｌｅのＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ」（ジェミニ）の新テレビＣＭが、１８日から放送される。２３日にデビュー８周年を迎えることから、永瀬廉（２７）は「『今年も一番いい年やったなー』と思えるような年にしたいし、そろそろ１０周年に向けて動き出したい」と意欲。高橋海人（２７）は「（ライブやグッズ作りの）クリエイティブ力を更に強くしていきたい。Ｇｅｍｉｎｉに頼る場面もあるかも