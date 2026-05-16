厚生労働省による2020年の調査では、総患者数約29万人。パーキンソン病は高齢になるほど発病率が上がるため、今後急増するとみられる。昨年、その病に侵されていることを公表した歌手の美川憲一。今も続く闘病生活とこれからの活動について語った。＊＊＊【写真を見る】「少しほっそりしたが、以前のような元気な表情に」美川憲一の現在の姿「すごいショックだったわよ。私は楽天家で、クヨクヨせずに悩みを切り捨てるタイプ