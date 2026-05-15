【ニューヨーク＝木瀬武】１４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３７０・２６ドル高の５万００６３・４６ドルだった。終値が５万ドル台をつけるのは２月中旬以来、約３か月ぶり。前日決算を発表したＩＴ大手シスコシステムズや中国での取引拡大が期待される半導体大手エヌビディアなどが大きく伸ばした。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２３２・８８ポイント高の２万６６３５