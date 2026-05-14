（新静岡セノバ前から中継須藤 駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（須藤 駿介 アナウンサー）ここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。お買い得な食材・野菜を、値段、そして簡単レシピと合わせて紹介していきますが、きょうはこちら「スーパー田子重西中原店」の増田店長に聞きました。おすすめの食材・野菜はこちらです。「ミニトマト」。（松浦 悠真 気象予報士）彩りを豊かに