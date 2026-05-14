お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、13日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。父親に反発した過去を明かした。同番組では、4年間会話をしていない父親との関係を修復すべきか、という大学生の悩みを取り上げた。吉田は「うちも親父と俺はずっと距離があったけどね」と切り出し、同じ京都府内ながら両親の自宅とは別に、祖父母と「親戚のおっちゃん」の3人と暮らしていたことを告