透け感のある美しい発色と、ちゅるんとしたツヤ感で人気の「デュカート ネイルカラープライマー」から、数量限定の新色「07 ベビーピンク」が登場♡2026年5月13日（水）より全国発売されます。今注目の“ソープネイル”をテーマにした新カラーは、まるでシャボン玉のような幻想的な輝きが魅力。ナチュラルなのに洗練された指先を演出してくれる、毎日使いたくなる限定色です。