こういうの待ってた！！！【3COINS】スマートに持ち歩ける◎「トラベル収納グッズ」

旅行の計画が決まったら、まずは【3COINS（スリーコインズ）】の「トラベル収納グッズ」をチェックしてみて。旅先で必要な小物をスマートに持ち歩ける、収納グッズが揃っているようです。中には、旅行はもちろん日常生活にもあると便利そうなグッズも。夏休みやシルバーウイーク等、少し先の計画を立てている人でも、ぜひ今から便利に使える収納グッズを備えておきましょう！

飲み忘れ防止にも役立ちそうな透明ピルケース

細長いスリムな形状で、カバンの中に忍ばせやすそうな「持ち運びピルケース」。透明なケースは、4室に分かれており、錠剤を服用するタイミングごとに分けて入れておけば、飲み忘れの防止にも役立ってくれそうです。公式サイトによると、「出し入れスムーズなスライド式の取出し口ケース」とのことで、錠剤を取り出す時もスマート。カラーはパープルとグリーンの2種類があり、サプリ用と常備薬用とで使い分けても良さそうです。

スキミング被害を防ぐ便利なケース

オーロラカラーで、カバンの中でも目立ちやすい「スキミング防止カードパスポートケースセット」。公式サイトによると、「電波を遮断する特殊フィルムを使用したスキミング防止（RFIDブロッキング）のケース」とのこと。カードやパスポートの情報を、こっそり盗まれるといった被害から守ってくれるケースです。さらに、「薄くて軽いので、旅先でもかさばらない」（公式サイトより）とのことで、小さなポーチ等への収納もスムーズかも。クレジットカードは普段からこのケースに入れておけば、安心できそう。

キャップ付きの半透明な綿棒ケース

半透明でほどよく中身が見える「綿棒ケース2個セット」。意外と使う機会の多い綿棒を、数本入れて清潔に持ち歩けます。公式サイトによると、「約縦8cmのかさばらない超コンパクトサイズ」なのだそうで、ポーチの中にも収納できそう。こちらも旅行時だけでなく、普段のバッグに入れておけば、メイク直し等で大活躍してくれるはず。

撥水性のあるコンパクトな小物入れ

公式サイト曰く「柔軟性、伸縮性、撥水性に優れたネオプレーン素材」という、「ネオプレーン小物入れ」。片手で開けやすいバネ口の薄型ケースは、小銭入れとして使う他、ジュエリー、小型ガジェット等、さまざまな小物の整理に役立ちそう。カラーは黒のみですが、汚れが目立ちにくく、旅先でもポケットに入れて気兼ねなく使えるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino