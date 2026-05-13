タレントの渡辺満里奈が12日までにオフィシャルブログを更新。18歳の長男から贈られた“母の日”のプレゼントを公開し、成長への思いをつづった。 おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 10日、「Happy Mother's Day！」と題したブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「長男が初めてのバイト代で買ってくれた カーネー