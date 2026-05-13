渡辺満里奈、18歳長男の初バイト代での母の日プレゼントに感動
タレントの渡辺満里奈が12日までにオフィシャルブログを更新。18歳の長男から贈られた“母の日”のプレゼントを公開し、成長への思いをつづった。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
10日、「Happy Mother's Day！」と題したブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「長男が初めてのバイト代で買ってくれた カーネーション」と報告。“母の日”に長男から贈られた鮮やかな赤いカーネーションが束ねられた花束を披露し、「赤がまぶしい！」と喜びをつづった。
さらに「子どもはあっっっという間に大きくなっちゃいますね。嬉しくもあり、さびしくもあり」と子どもの成長への率直な心境も吐露。初めてのアルバイト代で贈られたプレゼントに母としての感慨をにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「親孝行な息子さん」「優しい」「素晴らしい」「これは嬉しい!!」「初めてバイト代が入ったら嬉しくて自分のために使うもんだと思うけど、まずは 母へのプレゼントって、嬉しいものですね」「立派に育ってる」などの声が寄せられている。
渡辺とお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤は2005年５月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
10日、「Happy Mother's Day！」と題したブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「長男が初めてのバイト代で買ってくれた カーネーション」と報告。“母の日”に長男から贈られた鮮やかな赤いカーネーションが束ねられた花束を披露し、「赤がまぶしい！」と喜びをつづった。
この投稿にファンから「親孝行な息子さん」「優しい」「素晴らしい」「これは嬉しい!!」「初めてバイト代が入ったら嬉しくて自分のために使うもんだと思うけど、まずは 母へのプレゼントって、嬉しいものですね」「立派に育ってる」などの声が寄せられている。
渡辺とお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤は2005年５月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。