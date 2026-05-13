中野英雄と仲野太賀父子は、1994年と2024年にそれぞれ、『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演している。そこにはちょうど30年越しの、夢の物語がある。仲野太賀は、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）で、大河ドラマ初主演を果たした。天下人になる兄・豊臣秀吉（池松壮亮）を支える弟・豊臣秀長役は、俳優デビュー20周年の節目にも相応しい。父が願いを込めて名付けた名前が、こうした大役につながる……。“イケメ