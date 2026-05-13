車に荷物を積みっぱなしにしていたら、夫から「燃費が悪くなる」と言われました。「10kg」ほどの荷物でも、ガソリン代は変わるのでしょうか？

車の重量と燃費の関係

ガソリン車の場合、車はガソリン燃料で動いています。人間が重い物を背負って動くと体力をより消費するのと同様に、車を動かすのに必要なエネルギーは、車両全体の重量が重いほど多くなります。

不要な荷物をラゲッジルームに置きっぱなしにした場合、どれほど燃費に影響するかを見ていきましょう。

一般財団法人省エネルギーセンターによると、110kgの荷物を降ろして走ると、以下のような燃料消費量の削減効果が見込まれるとされています。



市街地：3％

郊外：5％

高速道路：3％

このように車の重量と燃費との間には一定の相関関係があると考えらえます。



10kgの不要な荷物を降ろした場合の節約効果

では10kgの荷物を降ろすと、どれくらい燃費がよくなるのでしょうか。

車種や燃費性能によって差はありますが、ひとつの目安として、50km走行した場合、約15ccの燃料を節約できるケースがあるようです。

この計算を当てはめた場合、距離数に応じて次のような節約効果を見込めます。



・走行距離100km：約30cc

・走行距離200km：約60cc

・走行距離500km：約150cc

・走行距離1000km：約300cc

経済産業省資源エネルギー庁によると、2026年4月13日（月）時点におけるレギュラーガソリン1リットルあたりの店頭現金小売価格は「167.5円」でした。

ガソリン1リットルは1000ccになるので、前述の削減量を価格に換算すると次の通りです。



・走行距離100km：約5円

・走行距離200km：約10円

・走行距離500km：約25円

・走行距離1000km：約50円

10kgではそれほど大きな節約効果はないようですが、不要な荷物をさらに整理して車両重量を軽減することで、燃費改善による節約効果が高まる可能性があります。車内を見回して、当面必要でない荷物は降ろしておくとよいでしょう。



燃費改善のポイント

燃費改善のためにできることは、ほかにもいくつかあります。

一般財団法人省エネルギーセンターによると、次のような点に注意して運転するとよいでしょう。



・ゆっくり発進する：燃料消費が10％ほど少なくなる

・加減速が少ない運転をする（ゆるやかにアクセルを踏む）：3.4％程度の消費減になる

・止まるときはエンジンブレーキで早めにアクセルから離す：約2.1％消費が少なくなる

・5秒以上停止する場合はエンジンを停める：10分間のアイドリングは約130ccも燃料を消費する

・エアコンは内気循環モードにしてオート風量にする：燃料の節約になる

・タイヤを適正な空気圧に保つ：適正値より50kPa不足すると、2.5～4.3％ほど燃料を余計に消費する

・使用しないルーフキャリアを外す：空気抵抗が多くなると燃料消費も多くなる

それぞれの燃料消費の削減効果はわずかでも、複数の対策を継続的に積み重ねることで、結果として大きな節約効果につながるでしょう。



10kgの荷物を降ろすと100km走行して約5円のガソリン代節約になる可能性がある

車種や燃費性能によって差はありますが、車から不要な荷物を10kg降ろして100km走行した場合、おおむね5円ほど節約できるケースがあるようです。降ろした荷物の重量が多くなればなるほど、また走行距離が長くなればなるほど、節約効果は大きくなるでしょう。

不要な荷物を降ろす以外にも、燃費を改善させる方法はいくつかあります。まずは運転の仕方から注意して、毎日の節約につなげてみてはいかがでしょうか。



出典

一般財団法人省エネルギーセンター エコドライブ技術案内-省エネ運転効果の目安

一般財団法人省エネルギーセンター LET’S スマートドライブ（5、7、9、11、14、15、16ページ）

経済産業省資源エネルギー庁 石油製品価格調査 調査の結果 1．給油所小売価格調査（ガソリン、軽油、灯油）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー