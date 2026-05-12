女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年5月2日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝もし自分のバイト先にビックリするほど仕事ができない新人さんが入ってきたら、あなたならどうしますか？今回は、そんな新人さんとのコミュニケーションに悪戦苦闘してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆新しいバイトの学生