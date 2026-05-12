お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初めて目撃した新幹線の表示を投稿し、注目を集めている。「こんな新幹線あるんだね」と書き始めた井上。「修学旅行reservedtrain」と行き先表示された新幹線の写真を披露した。「何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！新幹線を貸し切れる学校って凄い」と興奮気味につづり、「グリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるのかなぁ！