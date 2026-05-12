お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（46）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初めて目撃した新幹線の表示を投稿し、注目を集めている。

「こんな新幹線あるんだね」と書き始めた井上。「修学旅行 reserved train」と行き先表示された新幹線の写真を披露した。

「何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！新幹線を貸し切れる学校って凄い」と興奮気味につづり、「グリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるのかなぁ！？」と疑問を投げかけた。

フォロワーからは「特別感あっていいよね！」「あ、我が子が乗っているかも！」「うちの息子も中学の修学旅行で乗りましたよ」「高校の修学旅行で新横浜から博多まで貸切でした」「何校かで貸切にするんですよ」などの声が寄せられた。

また、グリーン車の疑問への反応もあり、「グリーン車は、くじ引きで引いたクラスに決まりました」「グリーン車、当たったんですけど先生いわくジャンケンだったらしいです」「複数の学校が混乗しています。運の良い学校はグリ−ン車になります」などの声が上がっていた。