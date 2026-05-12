12日の石川県内はおおむね晴れの天気となり、金沢では夏日となる予想です。こうした中、石川県津幡町の河北潟干拓地では、クリムゾンクローバーが見頃を迎えています。12日の石川県内は高気圧に覆われ、おおむね晴れの天気となっています。午前11時の気温は、金沢では24.8度、輪島では24.1度となっています。こうした中、河北潟干拓地では、クリムゾンクローバーの深紅の花が見頃を迎えています。 大