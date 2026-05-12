Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コンパクトなBluetoothスピーカーに、いつも何かが足りないと感じてきました。音質は悪くない。でも、どこか「点」から音が飛んでくる感じが拭えなくて、BGMのつもりがいつの間にか前に出てくる音になってしまう。そんなもやもやを抱えたまま、「DUO SPACE Speaker」を試してみました。ワイヤレ