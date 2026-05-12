とちぎテレビ ５月３日、足利市の住宅で、何らかの凶器を使って母親を殺害したとして、１１日、２８歳の次男が殺人容疑で逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、バングラデシュ国籍の住所不定・無職のロイ・アビル・ランジャン容疑者２８歳です。 足利警察署によりますと、ランジャン容疑者は５月３日、母親のロイ・カルポナ・ラニさん５６歳が住む足利市の住宅で、ラニさんを何らかの凶器で殴るなどして殺害し