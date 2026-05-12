静岡いちごと静岡抹茶の“尊い組み合わせ”が楽しめる期間限定フェアが開催中♡伊豆の国市にある｢いちご BonBonBERRY 伊豆の国factory｣で、話題のスイーツを実際に味わってきました。静岡いちごと静岡抹茶の組み合わせは、静岡を満喫するのに最強!新茶がおいしいこの時期にこそ味わいたいスイーツがそろっています。かわいすぎるビジュアルはもちろん、いちごをたっぷり楽しめるぜいたく感にも注目です。 ビジ