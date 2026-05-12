【期間限定】静岡いちご×静岡抹茶♡もっといちごが好きになる。道の駅

静岡いちごと静岡抹茶の“尊い組み合わせ”が楽しめる期間限定フェアが開催中♡伊豆の国市にある｢いちご BonBonBERRY 伊豆の国factory｣で、話題のスイーツを実際に味わってきました。静岡いちごと静岡抹茶の組み合わせは、静岡を満喫するのに最強!新茶がおいしいこの時期にこそ味わいたいスイーツがそろっています。かわいすぎるビジュアルはもちろん、いちごをたっぷり楽しめるぜいたく感にも注目です。

ビジュ最強♡｢静岡抹茶といちごのスイーツプレート｣



7種のいちごスイーツを少しずつ楽しめる、ぜいたくなアシェットデセール。抹茶といちごのモンブランタルトや抹茶ティラミス、いちご型ミニプリンなど、見ているだけでも幸せ気分に♡

いちごソース付きで、さらに“いちご感”をアップして味わえます。プレートにも入っているバウムクーヘンは、お土産として購入できるのもうれしいポイント。気に入ったらぜひチェックしてみてください!

nosh×不二家の新作登場♡ミルキーコラボスイーツで初夏を満喫

ごろごろいちごにきゅん♡｢ファクトリーショートケーキ 静岡抹茶｣

大人気のズコット型ショートケーキが、期間限定の静岡抹茶ver.で登場！やさしいほろ苦さの抹茶クリームの中には、静岡いちごがごろごろ♡

スポンジ生地が少なめなのでいちごと抹茶の組み合わせをダイレクトに楽しめます。

筆者のりぴよは、これがお目当てで訪問!見た目のかわいさはもちろん、いちごをしっかり堪能できるのでいちご好きさんに猛プッシュおすすめです。

並べるとさらにかわいい♡限定スイーツを実食

プレートとファクトリーショートを並べると、テーブルの上が一気に華やかに♡写真映えはもちろん、静岡いちごのみずみずしさと抹茶の香り高さで最後まで飽きずに楽しめました。

筆者のりぴよは1人占めして、尊い静岡いちごと静岡抹茶の組み合わせを堪能!静岡らしさをたっぷり感じられる、ご褒美スイーツ時間になりました。

そのほかにも、静岡抹茶を使った限定メニューが登場中!バウムクーヘンとソフトクリームをいっぺんに楽しめる欲張りな｢静岡抹茶のバウムソフト｣や、もちもち食感が気になる｢静岡抹茶のクリーム大福｣も要チェックです♡

写真を撮りたくなる♡いちご尽くしの館内

館内には思わず写真を撮りたくなる“いちごスポット”が満載♡特にいちごのブランコは、訪れたらぜひチェックしたい人気フォトスポット!かわいすぎる空間にシャッターが止まらなくなっちゃいます。

伊豆ドライブで立ち寄りたい♡いちご尽くしの道の駅

静岡いちごと静岡抹茶の“尊い組み合わせ”を楽しめる今回のフェア。見た目のかわいさはもちろん、新茶シーズンならではの静岡抹茶スイーツを味わえるこの時期にぴったりな内容になっていました♡

静岡いちご×静岡抹茶フェアは、6月上旬までの予定です!



お土産探しからランチ･カフェタイムまで楽しめる、いちご好きにはたまらないスポット｢いちご BonBonBERRY 伊豆の国factory｣♡伊豆ドライブの際にはぜひ立ち寄ってみてください!

【店舗情報】

いちご BonBonBERRY 伊豆の国factory

静岡県伊豆の国市田京195-2 道の駅 伊豆のへそ

0558-99-9300

【お土産コーナー】9:00～17:00

【カフェ】10:00～17:00(最終入店 16:00)

【スタンド】10:00～17:00/土日祝 9:00～17:00