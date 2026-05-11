ユニットコムは4月28日、ビジネス向けPCシリーズ「SOLUTION∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」において、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載する上位モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売NVIDIA GedForce RTX 5090搭載製品の中でも、NVIDIAが独自に開発したGeForce RTX 5090 Founders Edition