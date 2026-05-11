SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売
ユニットコムは4月28日、ビジネス向けPCシリーズ「SOLUTION∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」において、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載する上位モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売
NVIDIA GedForce RTX 5090搭載製品の中でも、NVIDIAが独自に開発したGeForce RTX 5090 Founders Editionを採用する点が特徴のBTOパソコン。SOLUTION∞ブランドで展開されるモデルではNVIDIA Studio認定を取得しており、Studioドライバをプリインストールしてさまざまなクリエイティブアプリの利用で高い信頼性を実現。OSなしモデルや、Windows 11 Pro for Workstationsも用意する。SENSE∞モデルではIntel Core Ultra 9 285KやAMD Ryzen 9 9950X3Dも選択でき、用途や予算に応じて選べるようになっている。
○SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition
SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：973,800円
○SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]
SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]
OSなし ※お客様にて別途OS[別売]をインストールして頂く必要があります
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：1,108,000円
○SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition
SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：Intel Xeon w5-2555X
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：1,528,000円
SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売
○SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition
SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：973,800円
○SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]
SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]
OSなし ※お客様にて別途OS[別売]をインストールして頂く必要があります
プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：1,108,000円
○SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition
SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：Intel Xeon w5-2555X
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：1,528,000円