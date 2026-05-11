ユニットコムは4月28日、ビジネス向けPCシリーズ「SOLUTION∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」において、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載する上位モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

SENSE∞ / SOLUTION∞、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載モデルを追加して発売

NVIDIA GedForce RTX 5090搭載製品の中でも、NVIDIAが独自に開発したGeForce RTX 5090 Founders Editionを採用する点が特徴のBTOパソコン。SOLUTION∞ブランドで展開されるモデルではNVIDIA Studio認定を取得しており、Studioドライバをプリインストールしてさまざまなクリエイティブアプリの利用で高い信頼性を実現。OSなしモデルや、Windows 11 Pro for Workstationsも用意する。SENSE∞モデルではIntel Core Ultra 9 285KやAMD Ryzen 9 9950X3Dも選択でき、用途や予算に応じて選べるようになっている。

○SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition

SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K

メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：973,800円

○SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]

SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS]

OSなし ※お客様にて別途OS[別売]をインストールして頂く必要があります

プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D

メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：1,108,000円

○SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition

SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：Intel Xeon w5-2555X

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：1,528,000円