【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:I（ミーアイ）が、千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』（5月10日公演）に出演した。 ■「前回、前々回よりもっとアップグレードされたME:Iをお見せしたいと思います！」（MIU） 「ARTIST STAGE」の幕開けを飾った楽曲は「Best Match」と「Summer Magic」。ダイナミックなパフォーマンスで、早くも会場全体をME:Iの世界観に引き込んだ。 2曲を