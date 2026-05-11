みなさんは舘様（だてさま）こと、Snow Man・宮舘涼太さんにどんなイメージをお持ちでしょうか？人組グループのSnow Manと言えば、SMAPや嵐に続くネクスト“国民的アイドルグループ”の最有力候補として圧倒的な人気を誇っているのはご存知のとおり。そんなSnow Manのなかでも、ちょっと天然ボケの要素もある“愛され貴族風キャラ”で独自の個性を放っているのが舘様です。◆アンドロイド役で連ドラ初主演中！放送中のラブ