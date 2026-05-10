おしゃれで機能的なアイテムが揃うFrancfranc から、春の新生活にぴったりなお弁当アイテムが登場しています。見た目のかわいさはもちろん、時短や省スペースが叶うなど、毎日使いたくなる工夫が詰まっていますよ。今回は注目の3アイテムを紹介。女性らしいカラーと、ちょうど良いサイズ感なので、持っているだけで気分も上がります。作り置きする人も注目！●ロゴ サラダコンテナ ピンク（800円）サラダを持ち運ぶのにちょうどい