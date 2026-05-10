「それどこの？」って聞かれちゃう！Francfrancで買える実用性＆おしゃれさ満点のお弁当アイテム3選

おしゃれで機能的なアイテムが揃うFrancfranc から、春の新生活にぴったりなお弁当アイテムが登場しています。見た目のかわいさはもちろん、時短や省スペースが叶うなど、毎日使いたくなる工夫が詰まっていますよ。

今回は注目の3アイテムを紹介。女性らしいカラーと、ちょうど良いサイズ感なので、持っているだけで気分も上がります。

作り置きする人も注目！

●ロゴ サラダコンテナ ピンク（800円）

サラダを持ち運ぶのにちょうどいいコンテナ。フォークやドレッシング入れが付いているので、これ1つで全て揃うのが魅力です。持ち手付きで持ち運びやすく、ランチタイムにも便利。

SNSには「広口で食べやすい」「サラダうどんやサラダパスタも入れやすそう」といったコメントが。ヘルシー志向の人や、外でもしっかり野菜を摂りたい人にぴったりなアイテムです。

●お弁当シリコンカップ保存容器 ピンク（1500円）

シリコンカップがセットになった保存容器で、おかずの作り置きや冷凍保存に便利。小分けにして保存できるため、忙しい朝のお弁当作りがぐっとラクになります。作り置き派の人は見逃せません。

SNSには「かわいかったから買っちゃった」「ピンクが超かわいい！」とコメントが。そのままお弁当に詰め替えられる手軽さも魅力で、時短を叶えてくれる優秀アイテムです。

●ケース付きロゴスープジャー ピンク（3200円）

真空二重構造で、温かいスープや冷たいメニューをしっかりキープできるスープジャー。専用ケース付きで持ち運びにも便利。スープやパスタソース、あんかけなど、バリエーションが広がるのがポイントです。

SNSには「お弁当でも温かいものが食べられるのが嬉しい」「一年中使えるから便利」といった声もあり、季節問わず活躍。淡いピンクカラーも女性らしくてかわいいですよ。

Francfrancのお弁当アイテムは、かわいい見た目と実用性を兼ね備えた優秀アイテムばかり。毎日のランチタイムをもっと楽しく、おしゃれにしたい人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部