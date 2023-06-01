リヴァプールのアルネ・スロット監督がホームでブーイングを浴びたチェルシー戦後にファンの信頼を取り戻すと、来季への想いを語った。イギリスメディア『リヴァプール・エコー』が伝えている。リヴァプールは9日、アンフィールドで行われたプレミアリーグ第35節でチェルシーと対戦。前半開始早々にライアン・フラーフェンベルフのミドルシュートで先制に成功したが、前半半ば過ぎにエンソ・フェルナンデスに思わぬ形の直接FK