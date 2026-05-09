ふだん出場機会の少ない選手を中心とした中学生の野球大会が9日、小山町などで行われました。この大会は、「北駿ベースボールクラブ」が企画したもので、県の内外から16チームおよそ400人の中学生が参加しました。大会は、県東部の4つ会場で2日間にわたりトーナメント形式で行われ、選手らは試合を通じて野球や真剣勝負の楽しさを体験していました。主催者は、2027年以降も規模を拡大して大会を続けていく