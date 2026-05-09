スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、きのうの晴天と打って変わって曇りや雨の一日となりましたね。気温も下がりました。気圧の谷や湿った空気の影響で、日中の県内は雨の降るところが多くなりました。富山市の最高気温は２１．８度ときのうより低くなりました。日ごとの気温差が大きくなっていますね。週末の天気はどうなりますか。では、あすの予想天気図を見ていきましょう。県内に雨を降らせた低気圧は東へ進み、