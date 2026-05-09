スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、きのうの晴天と打って変わって曇りや雨の一日となりましたね。気温も下がりました。



気圧の谷や湿った空気の影響で、日中の県内は雨の降るところが多くなりました。富山市の最高気温は２１．８度ときのうより低くなりました。

日ごとの気温差が大きくなっていますね。

週末の天気はどうなりますか。

では、あすの予想天気図を見ていきましょう。





県内に雨を降らせた低気圧は東へ進み、代わって西から高気圧が張り出してくる見込みです。あすの朝まで雨の残るところがありますが、天気は次第に回復するでしょう。そして、あさって日曜日は日本付近が広く高気圧に覆われます。県内も朝からスッキリと晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。今月５日からは立夏となり、暦の上では夏が始まりました。はい。今後しばらく気温に注意してください。きのう気象庁から「高温に関する早期天候情報」が発表されました。これは、１０年に一度レベルの著しい高温が予想される際に発表される情報です。この先１０日間の県内の天気と気温の予想です。平年より気温の高い日が多くなりそうです。特に１５日（金）から１７日（日）にかけて、最高気温が２６度の予想となっています。さらに１８日（月）は富山市で２８度まで上がり、７月上旬並みの暑さとなります。かなり夏らしい暑さですね。この時期はまだ体が暑さに慣れていないため、熱中症のリスクも高まります。まだ５月だからと言って油断できませんね。本格的な暑さが来る前に体を暑さに慣らす「暑熱順化」が大切です。軽い運動や入浴など適度に汗をかくとよいでしょう。また、喉が渇く前のこまめな水分補給を習慣化するのも大切です。来週からの暑さに備えて、今のうちから体調を整えておきたいですね。