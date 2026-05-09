セブン―イレブンの「中華蕎麦とみ田監修デカ豚ラーメンアブラ増」コンビニ各社が物価高の中で集客につなげようと、おにぎりや麺類といった食料品の価格を据え置いた上で増量するキャンペーンを相次ぎ展開している。総菜や弁当などの中食に注力する大手スーパーに対抗し、割高なイメージを払拭する狙いもある。セブン―イレブン・ジャパンは12日から6月1日まで「塩むすび（156円）」や総菜パンなど12品を50％以上増量する。